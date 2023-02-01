1 февраля в 17-м туре чемпионата Испании «Бетис» примет дома «Барселону». Игра состоится на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 23.00 по московскому времени. Насладиться игрой Левандовски, Педри и других футболистов в прямом эфире можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

«Барселона» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить за 1.70, что составляет приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (23%), успех «Бетиса» — за 5.10 (17%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 5100 рублей, а чистая прибыль составит 4100 рублей.

В недавнем матче Суперкубка Испании клуб из Севильи не позволил сине-гранатовым победить себя в основное время. 1Х в предстоящей встрече предложено взять за 2.23.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.04.

Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.81, «обе забьют — нет» — за 2.00.

В четырех последних матчах чемпионата Испании «Барселона» забивала меньше двух мячей. ИТМ2 (1.5) идет за 2.13, ИТБ2 (1.5) — за 1.72.

На победу каталонцев хотя бы в одном тайме котировка — 1.36, на успех в обеих половинах — 4.50.

Приятный коэффициент на ничью в первой или второй 45-минутке — 1.62.

Эксперты предполагают, что матч завершится минимальной победой «Барселоны» или ничьей 1:1 — оба варианта оценены в 7.00.