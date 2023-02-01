0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Бетис» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 1 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Бетис» — «Барселона» 1 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Гави.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

1 февраля в 17-м туре чемпионата Испании «Бетис» примет дома «Барселону». Игра состоится на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 23.00 по московскому времени. Насладиться игрой Левандовски, Педри и других футболистов в прямом эфире можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 17-й тур
01 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Барселона

«Барселона» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить за 1.70, что составляет приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (23%), успех «Бетиса» — за 5.10 (17%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 5100 рублей, а чистая прибыль составит 4100 рублей.

В недавнем матче Суперкубка Испании клуб из Севильи не позволил сине-гранатовым победить себя в основное время. 1Х в предстоящей встрече предложено взять за 2.23.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.04.

Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.81, «обе забьют — нет» — за 2.00.

В четырех последних матчах чемпионата Испании «Барселона» забивала меньше двух мячей. ИТМ2 (1.5) идет за 2.13, ИТБ2 (1.5) — за 1.72.

На победу каталонцев хотя бы в одном тайме котировка — 1.36, на успех в обеих половинах — 4.50.

Неймар (&laquo;ПСЖ&raquo;). «Монпелье» — «ПСЖ»: Месси, Мбаппе и Неймару пора проснуться — чемпионство под угрозой!

Приятный коэффициент на ничью в первой или второй 45-минутке — 1.62.

Эксперты предполагают, что матч завершится минимальной победой «Барселоны» или ничьей 1:1 — оба варианта оценены в 7.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Бетис
0
Читайте также
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч Кубка лиги 1 февраля 2023 года