24 мая в перенесенном матче 32-го тура АПЛ сойдутся чемпион «Манчестер Сити» и обладатель еврокубковой путевки «Брайтон». Первое касание мяча на стадионе «Амекс» состоится в 22.00 по московскому времени, в России игра показана не будет. Главным арбитром назначен Саймон Хупер.

Букмекерская компания Olimpbet считает «Сити» фаворитом поединка. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья идет за 4.19 (21%), успех «Брайтона» — за чуть меньшие 3.99 (25%).

Ставка в 1000 рублей на команду Пепа Гвардиола в случае ее 13-й победы кряду принесет выплату в 1830 рублей, а чистая прибыль составит 830 рублей.

Рассчитываете, что «Сити» даст слабину в преддверии финалов Кубка Англии и Лиги чемпионов? Вариант 1Х доступен за 2.03.

Тотал больше 2.5 мяча оценен скромными 1.52, а вот ТБ 3.5 идет за куда более приятные 2.32.

На обмен голами выставлен коэффициент 1.54, на противоположный исход — 2.51. В трех из четырех предыдущих очных встреч соперники поражали ворота друг друга.

Позволит ли Пеп Холанну довести количество забитых мячей до 37? На то, что норвежец выйдет на поле и отправит мяч в сетку, котировка — 1.66.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.75.

Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»

«Брайтон» кошмарно нестабилен в конце сезона: среди побед над «Арсеналом» (3:0) и «МЮ» (1:0) у новоиспеченного участника Лиги Европы есть поражения от «Ноттингема» (1:3) и «Ньюкасла» (1:4), а также разгром от «Эвертона» (1:5). Учитывая, что задача по попаданию в топ-6 выполнена, в предстоящем матче хозяева, вполне вероятно, сыграют резервным составом — Роберто Де Дзерби легко порадует засидевшихся футболистов.

Пеп же выпустит запасных лишь во избежание потерь перед финалами Кубка Англии и Лиги чемпионов. То же самое он сделал в игре с «Челси», но это не помешало «горожанам» создать уйму моментов и забрать три очка (1:0). «Брайтон» победить с Альваресом, Фоденом и Марезом будет не сложнее.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.83.

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