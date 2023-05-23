Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 24 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 24 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Мануэль Аканджи.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

24 мая в перенесенном матче 32-го тура АПЛ сойдутся чемпион «Манчестер Сити» и обладатель еврокубковой путевки «Брайтон». Первое касание мяча на стадионе «Амекс» состоится в 22.00 по московскому времени, в России игра показана не будет. Главным арбитром назначен Саймон Хупер.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
24 мая, 22:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
Манчестер Сити

Букмекерская компания Olimpbet считает «Сити» фаворитом поединка. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья идет за 4.19 (21%), успех «Брайтона» — за чуть меньшие 3.99 (25%).

Ставка в 1000 рублей на команду Пепа Гвардиола в случае ее 13-й победы кряду принесет выплату в 1830 рублей, а чистая прибыль составит 830 рублей.

Рассчитываете, что «Сити» даст слабину в преддверии финалов Кубка Англии и Лиги чемпионов? Вариант 1Х доступен за 2.03.

Тотал больше 2.5 мяча оценен скромными 1.52, а вот ТБ 3.5 идет за куда более приятные 2.32.

На обмен голами выставлен коэффициент 1.54, на противоположный исход — 2.51. В трех из четырех предыдущих очных встреч соперники поражали ворота друг друга.

Позволит ли Пеп Холанну довести количество забитых мячей до 37? На то, что норвежец выйдет на поле и отправит мяч в сетку, котировка — 1.66.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.75.

Йерри Мина. Гол «Эвертона» на девятой добавленной минуте принес клиенту ФОНБЕТ 15 млн рублей. У него доехал экспресс из пяти событий

Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»

«Брайтон» кошмарно нестабилен в конце сезона: среди побед над «Арсеналом» (3:0) и «МЮ» (1:0) у новоиспеченного участника Лиги Европы есть поражения от «Ноттингема» (1:3) и «Ньюкасла» (1:4), а также разгром от «Эвертона» (1:5). Учитывая, что задача по попаданию в топ-6 выполнена, в предстоящем матче хозяева, вполне вероятно, сыграют резервным составом — Роберто Де Дзерби легко порадует засидевшихся футболистов.

Пеп же выпустит запасных лишь во избежание потерь перед финалами Кубка Англии и Лиги чемпионов. То же самое он сделал в игре с «Челси», но это не помешало «горожанам» создать уйму моментов и забрать три очка (1:0). «Брайтон» победить с Альваресом, Фоденом и Марезом будет не сложнее.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.83.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь
Школьник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке в Волгоградской области
Французский историк назвал причину начала конфликта на Украине
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вальядолид» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 23 мая 2023 года онлайн в прямом эфире