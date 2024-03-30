30 марта «Челси» примет «Бернли» в 30-м туре АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Даррен Инглэнд. Игру в России не покажут.

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе хозяев: на «Челси» предложили котировку 1.25, это около 77% вероятности. Успех бордовых оценили в 11.00 (9%). Ничья идет за 7.00 (14%).

Тотал больше трех мячей можно взять за 1.72, ТМ 3 — за 2.09. В двух предыдущих играх лондонцы разгромили «Бернли» (4:0 и 4:1).

«Обе забьют» дали за 1.91, обратный рынок доступен за 1.90.

Наиболее ожидаемый счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу синих. Этот результат представили с коэффициентом 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Бернли»

Парни Маурисио Почеттино выдали яркий месяц: в четырех играх отличились 12 раз. Меньше трех голов за 90 минут оформили однажды — в перестрелке с «Брентфордом» (2:2). По три пробоины от синих получили «Лидс» (3:2) и «Ньюкасл» (3:2), а «Лестеру» досталось аж четыре (4:2). Учитывая, что лондонцы разнесли бордовых в двух встречах подряд (4:0 и 4:1), стоит ждать очередного результативного перформанса.

Рекомендуемая ставка: «Челси» забьет больше 2.5 мяча за 1.96.

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