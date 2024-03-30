30 марта состоится шестой матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом». Игра пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве и начнется в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию с 16.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у москвичей есть небольшое преимущество: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.30, вероятность — около 43%. Триумф «Магнитки» предложен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 4.00 (24%).

Успех красно-белых с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.75, этот рынок на гостей предложен за 2.09.

Также на выбор есть множество рынков на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.14;

• Ф1(-1.5) — за 3.05, Ф2(+1.5) — за 1.38.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 4.5 — за 2.50.

Эксперты оценили вероятность овертайма в 4.00, обратный вариант дан за 1.25.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Металлург»

Серия дошла до шестого матча — пока каждая из команд побеждала лишь в домашних играх. «Спартак» в двух прошлых поединках в Москве выиграл с общим счетом 6:3. Вероятно, тенденция продолжится и в предстоящем поединке. «Металлург» имеет право на ошибку, ведь седьмая встреча пройдет в Магнитогорске. Красно-белым же необходимо забирать матч, чтобы сохранить шансы на полуфинал Кубка Гагарина.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 2.30.

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