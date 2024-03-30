Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

30 марта, 06:15

«Спартак» — «Металлург»: москвичи переведут серию в седьмой матч

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Спартак» — «Металлург» 30 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
Telegram Дзен

30 марта состоится шестой матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом». Игра пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве и начнется в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию с 16.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Рид Буше (&laquo;Авангард&raquo;). Буше и Ткачев спасли серию с «Локомотивом». Права на ошибку больше нет

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у москвичей есть небольшое преимущество: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.30, вероятность — около 43%. Триумф «Магнитки» предложен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 4.00 (24%).

Успех красно-белых с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.75, этот рынок на гостей предложен за 2.09.

Также на выбор есть множество рынков на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.14;

• Ф1(-1.5) — за 3.05, Ф2(+1.5) — за 1.38.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 4.5 — за 2.50.

Эксперты оценили вероятность овертайма в 4.00, обратный вариант дан за 1.25.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски устал, Педри лечится, а Гави вне игры до конца сезона. Но даже это не спасет «Лас-Пальмас» в битве с «Барселоной»

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Металлург»

Серия дошла до шестого матча — пока каждая из команд побеждала лишь в домашних играх. «Спартак» в двух прошлых поединках в Москве выиграл с общим счетом 6:3. Вероятно, тенденция продолжится и в предстоящем поединке. «Металлург» имеет право на ошибку, ведь седьмая встреча пройдет в Магнитогорске. Красно-белым же необходимо забирать матч, чтобы сохранить шансы на полуфинал Кубка Гагарина.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 2.30.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

2
Обсудить
Читайте также
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА закончил выступление в Кубке Гагарина во втором раунде
Сафронов планирует вернуться в руководство «Динамо»
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 30 марта 2024 года

«Челси» — «Бернли»: прогноз на матч АПЛ 30 марта 2024 года