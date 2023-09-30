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ЦСКА — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 30 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Балтика» 30 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Болельщики «Балтики».
Фото Официальный телеграм-канал «Балтики»
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30 сентября ЦСКА дома сыграет с калининградской «Балтикой». Игра десятого тура чемпионата России пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна с 18.55 мск на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер». Главным арбитром назначен Ян Бобровский.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Балтика

Аналитики букмекерской компании Winline считают ЦСКА фаворитом встречи. Победу хозяев предложено взять за 1.68, это приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Балтики» — за 5.00 (20%).

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.96.

Обмен голами можно взять за 1.90, противоположный результат — за 1.94.

Считаете, что «Балтика» отличится хотя бы один раз? Результативный удар в исполнении гостей идет за 1.58, отсутствие гола — за 2.34.

Душан Влахович и&nbsp;Федерико Кьеза (&laquo;Ювентус&raquo;). Влахович и Кьеза разгоняют забуксовавший «Ювентус». У них на пути — «Аталанта» Миранчука

Эксперты предполагают, что в матче будет забито два-три мяча. Такое условие оценено в 2.01.

При этом наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу ЦСКА за 6.20.

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РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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