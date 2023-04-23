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ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 23 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 23 апреля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Артем Дзюба («Локомотив»).
Фото Global Look Press
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23 апреля ЦСКА примет «Локомотив» в 24-м туре чемпионата России. Встреча состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Сергей Карасев. В прямом эфире с 19.15 мск игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-синих можно с коэффициентом 1.87, что соответствует примерно 51% вероятности. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 4.18 (23%). Ничья доступна за 3.83 (26%).

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Встреча первого круга на «РЖД Арене» завершилась минимальной победой ЦСКА (1:0). А до этого команды пробивали «верх» по голам трижды подряд. Тотал больше двух мячей идет за 1.36, ТМ 2.5 — за 3.22.

В последних пяти играх армейцы оформили в среднем 1.80 гола за 90 минут, «Локомотив» — 2.60. На обмен результативными ударами можно поставить за 1.71. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 2.13.

ЦСКА — лучший клуб премьер-лиги по пропущенным мячам после «Зенита». В пассиве команды Владимира Федотова 21 гол после 23 туров. А из шести последних матчей во всех турнирах четыре закончились сухими победами красно-синих. На то, что железнодорожники не пробьют Игоря Акинфеева, предложен коэффициент 2.74.

Дзюба, Глушенков и&nbsp;Куликов на&nbsp;тренировке. «Локомотив» весной восхитителен в РПЛ. Дзюба, Глушенков и Пиняев готовы потрепать ЦСКА даже на выезде

«Локомотив» выиграл оба последних матча на «ВЭБ Арене» (2:1 и 1:0). Вариант Х2 и тотал 3.5 мен доступен за 2.58.

Три самых вероятных результата поединка, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.60;

  • 2:1 и 1:0 в пользу ЦСКА — за 7.75 и 8.25 соответственно.

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Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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