23 апреля ЦСКА примет «Локомотив» в 24-м туре чемпионата России. Встреча состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Сергей Карасев. В прямом эфире с 19.15 мск игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-синих можно с коэффициентом 1.87, что соответствует примерно 51% вероятности. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 4.18 (23%). Ничья доступна за 3.83 (26%).

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Встреча первого круга на «РЖД Арене» завершилась минимальной победой ЦСКА (1:0). А до этого команды пробивали «верх» по голам трижды подряд. Тотал больше двух мячей идет за 1.36, ТМ 2.5 — за 3.22.

В последних пяти играх армейцы оформили в среднем 1.80 гола за 90 минут, «Локомотив» — 2.60. На обмен результативными ударами можно поставить за 1.71. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 2.13.

ЦСКА — лучший клуб премьер-лиги по пропущенным мячам после «Зенита». В пассиве команды Владимира Федотова 21 гол после 23 туров. А из шести последних матчей во всех турнирах четыре закончились сухими победами красно-синих. На то, что железнодорожники не пробьют Игоря Акинфеева, предложен коэффициент 2.74.

«Локомотив» выиграл оба последних матча на «ВЭБ Арене» (2:1 и 1:0). Вариант Х2 и тотал 3.5 мен доступен за 2.58.

Три самых вероятных результата поединка, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.60;

2:1 и 1:0 в пользу ЦСКА — за 7.75 и 8.25 соответственно.

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