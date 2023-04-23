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ЦСКА — «Ак Барс»: где смотреть матч финала Кубка Гагарина онлайн в прямом эфире 23 апреля 2023 года

Прямая трансляция матча финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» 23 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки ЦСКА в матче с «Ак Барсом».
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
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23 апреля состоится четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом». Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. После трех встреч армейцы ведут в противостоянии со счетом 2:1. Прямую трансляцию предстоящего поединка покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Эфир начнется в 16.45 мск.

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После двух подряд побед (3:0 и 3:2) букмекеры считают москвичей фаворитами: поставить на выигрыш команды Сергея Федорова в основное время можно с коэффициентом 2.09, это примерно 46% вероятности. Триумф гостей доступен с котировкой 3.35 (28%), ничья идет за чуть большие 3.70 (26%).

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«Ак Барс» начал серию с уверенной домашней победы (4:1), но в следующих двух встречах уступил, забросив всего две шайбы. Поставить на то, что в предстоящем матче казанцы хотя бы дотянут до овертайма и не проиграют в основное время, можно за 1.72.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.88, Ф2(+1.5) — за 1.38;

• Ф1(0) можно взять за 1.56, Ф2(0) — за 2.42.

Эксперты сильно сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы оценен в 2.21, ТМ 4.5 — в 1.66. При этом за три поединка финальной серии команды дважды набирали по пять результативных бросков на двоих.

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Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола оценен в 2.19, ИТМ1 (2.5) — в 1.67. Москвичи в двух из трех матчей заколотили казанцам по три шайбы. Эти рынки на «Ак Барс» доступны за 2.98 и 1.36 соответственно.

Команды еще ни разу в серии не доводили игру до дополнительного времени. Поставить на наличие овертайма в предстоящей встрече можно за 3.70, «овертайма не будет» идет за 1.27.

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ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 23 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире