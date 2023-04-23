23 апреля в 24-м туре РПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Локомотив». Главный арбитр поединка Сергей Карасев даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-синих можно с коэффициентом 1.87, это около 51% вероятности. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 4.18 (23%). Ничья доступна за 3.83 (26%).

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Встреча первого круга на «РЖД Арене» завершилась минимальной победой ЦСКА (1:0). А до этого команды пробивали «верх» по голам трижды подряд. Тотал больше двух мячей идет за 1.36, ТМ 2.5 — за 3.22.

Средняя результативность армейцев в последних пяти играх — 1.80 гола за 90 минут, «Локомотив» на этом же отрезке оформил 2.60 мяча. Вариант «обе забьют» доступен за 1.71, обратный рынок — за 2.13.

Три самых вероятных результата поединка, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.60;

2:1 и 1:0 в пользу ЦСКА — за 7.75 и 8.25 соответственно.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Владимир Федотов и компания на отличном ходу: не проигрывают уже восемь матчей кряду. Успешная серия вместила в себя домашнюю победу над лидером чемпионата «Зенитом» (1:0) и пару разгромов команд попроще — «Крыльев Советов» (4:0) и «Химок» (3:0). На отрезок с 12 марта у армейцев пришлось только две ничьи — обе в Кубке России и обе на выезде.

Если брать игры только на «ВЭБ Арене», то в последний раз армейцы уступали здесь еще в прошлом году — «Пари НН» (0:1) в 16-м туре РПЛ, который состоялся 5 ноября.

«Локомотив» провалил осеннюю часть чемпионата, но с наступлением весны преобразился: 5 побед с разницей 15:4 и лишь одно поражение в 2023-м — от «Зенита» с минимальной разницей (1:2). В построения Михаила Галактионова отлично вписался Артем Дзюба: в шести матчах премьер-лиги форвард оформил уже шесть голов и ассист.

Обе команды в последних играх много забивают и крайне редко проигрывают. Все указывает на то, что поединок на «ВЭБ Арене» получится результативным.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.96.

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