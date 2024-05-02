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Сегодня, 08:15

ЦСКА — «Зенит»: петербуржцы не забили уже в двух матчах подряд

Прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Зенит» 2 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Клаудиньо («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»
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2 мая ЦСКА примет «Зенит» в первой финальной игре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Она состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.15 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Сергея Карасева. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире с 18.15 мск.

FONBET Кубок России. Финал Пути РПЛ
02 мая, 19:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей фаворитами: успех «Зенита» доступен за 2.41, это около 38% вероятности. На выигрыш ЦСКА предложили 3.10 (32%). Ничья идет за 3.30 (30%).

Триумф красно-синих с форой (0) дали за 2.17. Опцию Ф2(0) — за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 2.24, ТМ 2.5 — за 1.65. Котировка на «обе забьют» — 1.87, на обратный рынок — 1.94.

Через две недели соперникам предстоит ответная встреча в Санкт-Петербурге, но вы можете выбрать победителя противостояния уже сейчас. Проход армейцев ждет вас за 1.38, коэффициент на сине-бело-голубых — 3.18.

Хаби Алонсо (&laquo;Байер&raquo;). «Рома» — последний клуб, который обыграл «Байер» в еврокубках. Спустя год леверкузенцы получили шанс отомстить

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Зенит»

В конце апреля обе команды испытывали проблемы в атаке. Петербуржцы в двух последних турах чемпионата не отличились ни разу. Красно-синие выдавили 0.43 xG в дерби со «Спартаком», которое закончилось нулевой ничьей. А ворота «Балтики» поразили только на 90-й минуте, причем мяч вызвал немало споров. Очный поединок тоже не обещает результативную перестрелку: рынок с обменом голами прошел всего в половине из четырех прошлых игр с участием армейцев, а у сине-бело-голубых — ни в одной.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.94.

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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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