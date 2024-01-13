13 января сентября в 17-м туре бундеслиги сойдутся «Дармштадт» и дортмундская «Боруссия». Поединок состоится на «Штадион ам Белленфалльтор» и начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», эфир стартует в 20.25 мск.

Эксперты отдали предпочтение гостям: взять триумф «Дортмунда» можно с коэффициентом 1.55, что составляет около 63% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 5.40 (17%), на ничью предложена котировка 4.80 (20%).

«Дармштадт» не одолел «Боруссию» в шести из восьми прошлых матчей. Верите, что «лилии» не уступят в этот раз? Поставьте на вариант 1Х за 2.50.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.

Обмен забитыми мячами идет за 1.60. Обратный рынок — за 2.40.

Самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Боруссии». На него аналитики дали котировку 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд

«Лилии» — глухой аутсайдер бундеслиги, который пропустил больше всех (41). У парней Торстена Либеркнехта всего один сухарь в этом сезоне. Последняя победа «Дармштадта» случилась еще в начале октября, а при родных фанатах команда проиграла в четырех из пяти туров чемпионата. Сине-белые забивают примерно в два раза чаще всех соседей по подвалу, но при этом в пяти домашних матчах не оформили больше одного мяча.

«Боруссия» не побеждала в чемпионате с ноября (три ничьих и поражение). Марко Ройс и компания пропустили чаще всех (25) и отличились меньше всех (30) в топ-5 бундеслиги. Гостевые поединки тоже даются с трудом: нет побед в девяти из 12 визитов. Зато парни Эдина Терзича забили в 17 выездах подряд, а в шести недавних встречах обменялись результативными ударами с соперниками. Вероятно, голов будет не так много, но с аутсайдером «Боруссия» справится.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 1.5 за 1.75.