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Сегодня, 12:15

Дарья Касаткина — Пэйтон Стирнс: прогноз на матч WTA Цинциннати 15 августа 2023 года

Прогноз на матч WTA Цинциннати Дарья Касаткина — Пэйтон Стирнс 15 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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15 августа россиянка Дарья Касаткина в первом круге «мастерса» в Цинциннати сыграет с американкой Пэйтон Стирнс. Игра начнется не ранее 18.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу второй ракетки РФ.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Касаткину безусловным фаворитом матча. На ее победу выставлен коэффициент 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Успех Стирнс предложен за 3.82 (21%).

Ставка в 1000 рублей на американку в случае ее выигрыша принесет солидную выплату в 3820 рублей.

На то, что аутсайдер выдержит фору в 4.5 гейма, котировка — 2.11. Если же считаете, что Касаткина выиграет с разницей минимум в пять геймов, оформите такой вариант за 1.72.

Тотал больше 20.5 гейма доступен за 2.02, ТМ 20.5 — за 1.78.

Эксперты убеждены, что Дарья закроет соперницу в двух сетах. На счет 2:0 коэффициент — 1.68. А на то, что Пэйтон возьмет хотя бы одну партию, — 2.10.

На последнем турнире в Монреале Касаткина была близка к выходу в полуфинал, но вылетела в 1/4, уступив на решающем тай-брейке Рыбакиной. На 13-й гейм и в предстоящей встрече можно поставить за 3.93.

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Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Пэйтон Стирнс

Теннисистки встречались относительно недавно — на «Ролан Гаррос» Касаткина не оставила сопернице ни единого шанса (6:0, 6:1). Но сейчас матч пройдет на харде, где американка имеет больше опыта. Правда, с топовыми конкурентками у нее даже здесь в этом сезоне не складывается — она проиграла все без исключения матчи против топ-50.

Касаткина здорово выступила в Монреале: в двух партиях закрыла Мертенс, Блинкову и Боузкову, но в четвертьфинале не подала на матч против Рыбакиной. И все-таки Стирнс пока по классу уж точно ниже Елены, да и остальным перечисленным девушкам она тоже уступает. Так что Дарья должна без проблем пробиться во второй раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной 2:0 за 1.68.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Дарья Касаткина
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