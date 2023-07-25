25 июля в Лиге чемпионов состоятся первые матчи второго квалификационного раунда. В одном из них в Загребе на арене «Максимир» сойдутся хорватское «Динамо» и казахстанская «Астана». Игра начнется в 21.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Гуильермо Куадра Фернандес.

«Динамо» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу хорватской команды можно поставить с коэффициентом 1.36, вероятность этого исхода — около 73%. Успех «Астаны» котируется за 9.25 (7%), ничья — за 4.98 (20%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их неожиданного выигрыша выплата составит 9250 рублей.

Также можете подстраховать клуб из Казахстана и взять вариант «победа «Астаны» или ничья» за 3.22.

Успех гостей с форой (+1.5) мяча предложен за 1.74, а Ф1(-1.5) идет за 2.10.

Отличный коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 1.99. Правда, три + мяча было забито только в трех из семи последних матчей с участием «Астаны».

Эксперты не верят в обмен результативными атаками, поэтому на «обе забьют» коэффициент — 2.35, на «обе забьют — нет» — 1.55.

Перед первым матчем можно сделать ставку на проход одной из команд: триумф «Динамо» доступен за 1.26, «Астаны» — за 3.85.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Загреб — «Астана»

«Динамо» только начинает путь в турнире, а вот «Астана» уже преодолела один раунд, причем с трудом прошла других динамовцев — из Тбилиси (1:1 и 2:1). Первый матч второго раунда состоится в Загребе, что является большим подспорьем для хозяев — на родном поле они проиграли только одну из 10 последних встреч, а в прошлом сезоне одолели в ЛЧ «Челси» (1:0).

По уровню «Динамо» значительно превосходит «Астану», а класс ее игроков выше, чем у соперника. Например, в воротах стоит основной голкипер сборной Хорватии Ливакович, а в составе есть еще несколько сборников. Так что на «Максимире» хозяева должны побеждать. Однако учитывая, что «Астана» довольно плотно играет в обороне, а матчи с ее участием редко получаются результативными, стоит ждать засушливой игры.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 3.5 за 1.77.

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