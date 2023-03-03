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Сегодня, 19:00

«Пари НН» представил новую форму

Форма «Пари НН».
Форма «Пари НН».
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Букмекерская компания PARI, титульный спонсор футбольного клуба «Пари НН», представила проект, посвященный презентации новой формы команды, в котором приняли участие нижегородские болельщики.

Дизайн формы, который представлен в специальном проморолике, содержит важные отсылки к главной городской достопримечательности — стрелке, разделяющей Оку и Волгу. На месте слияния рек расположен стадион команды. Координаты стрелки теперь указаны на нагрудной части футболок.

Форма «Пари НН».

Также локацию символизируют стрельчатые узоры на клубных джерси. Все вместе они образуют богатырскую кольчугу. Еще одним элементом фирменного стиля стала хохлома на манжетах и воротнике, которая представляет промыслы Нижнего Новгорода.

В новой форме «Пари НН» сыграет несколько матчей весенней части сезона РПЛ-2022/23.

Футбол
РПЛ
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