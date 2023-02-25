25 февраля Даниил Медведев постарается взять второй титул за две недели. В финале турнира ATP 250 в Дохе он сразится с британцем Энди Марреем. Встреча начнется в 18.05 по московскому времени. В России она показана не будет. Медведев выиграл у соперника оба матча — 2:0.

Букмекеры считают, что российский теннисист не испытает проблем против Энди. На победу Даниила можно поставить с коэффициентом 1.14, это приблизительно 88% вероятности исхода. Успех британца доступен за 5.80 (12%).

Ставка в 1000 рублей на Маррея в случае его триумфа принесет выплату в 5800 рублей, а чистая прибыль составит 4800 рублей.

Энди прежде в двух матчах не выиграл у Даниила ни одного сета. На то, что предстоящий финал завершится со счетом 2:0 в пользу Медведева, котировка — 1.53.

Если вы считаете, что британец заберет хотя бы одну партию, возьмите этот вариант за 2.40.

Медведев всегда побеждает Маррея с запасом в шесть геймов. Ф2(-4.5) идет за 1.73, Ф1(+4.5) — за 2.10.

Тотал больше 20.5 гейма доступен за 1.95, ТМ 20.5 — за 1.86.

На турнире в Дохе Медведев оформляет 3.66 брейка за игру. ИТБ2 (3.5) в финале идет за 1.85.

Можете выбрать одно из необычных условий:

игрок сломает ракетку — 4.50;

медицинский тайм-аут — 3.55;

игрок снимется или будет дисквалифицирован за 11.0.

Прогноз и ставка на матч Энди Маррей — Даниил Медведев

Теннисисты встречались дважды, и оба раза Медведев был намного сильнее Маррея: обыграл его 7:5, 6:2 в Брисбере в 2019-м и 6:4, 6:2 в Майами в 2022-м. Игры прошли на похожем открытом харде, как и турнир в Дохе.

Даниил идет на серии из восьми побед, за последние полторы недели дважды обыграл Оже-Альяссима, расправился в финале Роттердама с Синнером. В Дохе он провел на корте 5,5 часа за три матча. Намного более возрастной Энди (27 лет против 35) выиграл в Катаре четыре встречи за 10 часов — каждый матч получился трехсетовым.

Медведев, который постепенно выходит на свой топовый уровень и который значительно свежее, должен легко разобраться с оппонентом.

Рекомендуемая ставка: Медведев победит с форой (-4.5) гейма за 1.73.