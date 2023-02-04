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Сегодня, 11:15

«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 4 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» 4 февраля 2023 года
Артем Белинин
Микель Артета.
Фото Global Look Press
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4 февраля в матче 22-го тура чемпионата Англии сойдутся «Арсенал» и «Эвертон». Игра начнется в 15.30 по московскому времени на стадионе «Гудисон Парк», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи —Дэвид Кут.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
04 февр, 15:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Арсенал

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в гостей. Поставить на них можно за 1.43, это примерно 69% вероятности. Ничью оценили в 4.80 (20%), успех «Эвертона» — в 8.50 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4800 рублей.

Если считаете, что «Эвертон» не проиграет, оформите ставки за 3.00.

Улучшить котировку на победу «Арсенала» или добавить шансов «Эветону» можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.70, Ф2(-1.5) — за 2.23.

Эксперты ожидают результативной встречи, поставить на ТБ 2.5 можно за 1.86.

Вариант «обе забьют» маловероятен и предложен за приличные 2.10.

Сможет ли «Эвертон» забить. Если верите в «ирисок», оформите ставку за 1.83.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Арсенала» за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Арсенал»

Лондонцы слишком хороши, чтобы давать хоть какие-то шансы «Эвертону». Микель Артета проделал прекрасную работу, «канониры» одна из самых результативных команд АПЛ с прекрасной обороной. Одновременно с этим у «Эвертона» жуткая ситуация — они забили всего 15 раз в этом чемпионате, а пропустили 28 мячей. Так что «Арсенал» победит — вероятно, крупно.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ2 (1.5) за 1.74.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Эвертон
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