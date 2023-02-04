4 февраля в 22-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Ливерпуль». Встреча команд Юргена Клоппа и Хулена Лопетеги состоится на стадионе «Молиньо» и начнется в 18.00 по московскому времени. В России трансляции АПЛ недоступны. Главным арбитром назначен Пол Тирни.

У «Ливерпуля» есть весомое преимущество, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу красных можно поставить за 1.90, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Вулверхэмптона» — за 4.10 (21%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 4100 рублей, а чистая прибыль составит 3100 рублей.

Считаете, что хозяева не уступят в битве с заржавевшим вице-чемпионом? Вариант 1Х идет за 1.96.

Команды уже дважды встречались в 2023 году — в 1/32 Кубка Англии и в переигровке этого же раунда. В первом случае матч завершился 2:2, во втором — всего 1:0. ТБ 2.5 оценен в 1.81, ТМ 2.5 — в 2.06.

«Вулверхэмптон» забил всего 12 мячей в 20 турах этого сезона — то есть 0.6 гола за 90 минут. На то, что «волки» не пробьют Алиссона, котировка — 2.80.

Обмен результативными ударами предложено взять за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.10.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 6.90;

1:0 в пользу «Ливерпуля» — за 7.60;

2:1 — за 8.00.

Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

«Вулверхэмптон» — худшая команда АПЛ по игре в атаке: в 20 матчах «Уондерерс» забили всего 12 мячей. У «Ливерпуля», который славился яркой игрой у чужих ворот, тоже не все в порядке. Красные отличились 34 раза в 19 встречах (1.79 мяча за 90 минут), но в трех последних играх не пробивали соперников более одного раза. Причина кроется в том числе в отсутствии ведущих футболистов атаки: в лазарете давно находятся Фирмино, Диас и Жота. Без них и с учетом низкой результативности хозяев рассчитывать на яркий футбол опрометчиво.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.61 (в случае, если команды забьют ровно три мяча, по ставке произойдет возврат).