27 июля вылетевший из квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» во втором раунде отбора Лиги конференций сыграет с «Шемрок Роверс». Игра на арене «Групама» начнется в 20.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Обслужит ее арбитр из Армении Ашот Галтакчян.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Ференцварош» безоговорочным фаворитом игры. На победу венгров можно поставить с коэффициентом 1.31, что примерно 76% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.56 (17%), успех «Шемрок Роверс» — за 9.25 (7%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 9250 рублей.

Считаете, что разгрома в этой игре не будет? Условие Ф2(+1.5) идет за 1.89. При этом можете присмотреться к Ф1(-1.5) — за 2.17.

Обмен голами предложен за 2.16, вариант «обе забьют — нет» — за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу хозяев за 5.14.

Выход «Ференцвароша» в следующий раунд уже сейчас можно взять за 1.27, «Шемрока» — за 3.74.

Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Шемрок Роверс»

Еврокубковый сезон только стартовал, а «Ференцварош» уже его провалил — чемпионы Венгрии вылетели из квалификации Лиги чемпионов от скромнейшего фарерского «Клаксвика». Боссы клуба не вынесли такого позора и мгновенно забыли все достижения Станислава Черчесова, отправив его на биржу труда. Матч против «Шемрока» станет первым после этого громкого события.

«Роверс», кстати, тоже на прошлой неделе покинули ЛЧ, проиграв по сумме двух встреч исландскому «Брейдаблику». А вскоре последовало еще и поражение в Кубке от «Дандолка». В пяти последних матчах «Шемрок» потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью, забив всего один мяч. «Ференцварош» тоже не отличился в двух предыдущих играх.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.70.

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