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Сегодня, 15:35

FONBET и Федерация синхронного плавания Москвы подписали договор о сотрудничестве

Валентин Голованов и Мария Киселева.
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В рамках форума «Мы Вместе.Спорт» президент Федерации синхронного плавания Москвы Мария Киселева и управляющий партнер FONBET Валентин Голованов подписали соглашение о сотрудничестве.

Цель партнерства — реализация совместных проектов, направленных на популяризацию и развитие синхронного плавания. FONBET окажет помощь федерации в организации мастер-классов, фестивалей, шоу и спектаклей в Москве и регионах.

«Наша компания ориентирована на поддержку и развитие спорта по всей стране. Сегодня как никогда важно заниматься привлечением молодого поколения к различным видам спорта, а также создавать необходимые условия для стимулирования уже действующих спортсменов. Уверен, что это партнерство внесет значительный вклад в популяризацию такой зрелищной дисциплины, как синхронное плавание», — рассказывает управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.

Помимо этого, FONBET поддержал производство документально-художественного фильма «Под двумя небесами», героями которого стали прославленные отечественные синхронистки — Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Алла Шишкина и другие. Фильм рассказывает о победах российских атлетов и тренеров и показывает, как синхронистки адаптируют мировую классику балета для выступления в воде.

«Синхронное плавание — это сложный, не массовый вид спорта, не каждый сможет им заняться. Мы делаем максимум для того, чтоб привлечь внимание к нашему виду спорта, чтоб его популяризировать, заинтересовать им как можно больше людей, — рассказывает Мария Киселева. — Несмотря на то что наш вид спорта достаточно молодой, российское синхронное плавание может похвастаться 25 годами мировых побед. Мы уже проводим много различных активностей — мастер-классы, мотивационные встречи, — для того чтобы вдохновить тех, кто уже находится в этом виде спорта, и заинтересовать тех, кто еще не определился».

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