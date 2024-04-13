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Сегодня, 08:15

«Краснодар» — «Зенит»: «быки» огорчат гостей, но непременно пропустят сами

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 13 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Михайло Баняц («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
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13 апреля «Зенит» пожалует в гости к «Краснодару» в 24-м туре РПЛ. Поединок пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч ТВ», matchtv.ru и сайте компании Winline. Эфир стартует в 16.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей. На успех «Зенита» можно поставить с коэффициентом 2.34, вероятность такого исхода — примерно 41%. Ничья доступна за 3.60 (26%), триумф «быков» — за 3.00 (33%).

Сине-бело-голубые не уступили «Краснодару» в 11 встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне команды Мурада Мусаева? Тогда возьмите 1Х за 1.64.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.90, ТМ 2.5 — в те же 1.90. Обмен результативными ударами идет за 1.69, обратный рынок получил котировку 2.16.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На этот исход дан коэффициент 5.80.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Антон Миранчук (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локо» удержал Галактионова — и команда прервала провальную серию. Дальше — ЦСКА, который после зимней паузы еще не проигрывал

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Зенит»

Обмен голами был зафиксирован в восьми из девяти предыдущих встреч «быков» в чемпионате России. «Краснодар» забил минимум дважды в пяти прошлых поединках РПЛ из семи. При этом от «Зенита» команда Мусаева пропустила два мяча или больше в шести из восьми недавних матчей. Клубы борются за чемпионство, и самое вероятное событие в игре — то, что они огорчат друг друга.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.69.

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