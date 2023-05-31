ФОНБЕТ и РФС разыграют автомобиль к суперфиналу FONBET Кубка России

Букмекерская компания ФОНБЕТ и Российский футбольный союз запускают интерактивную игру БИНГО в честь главного футбольного события года в России — суперфинала FONBET Кубка России. Главный приз — автомобиль.

Цель игры — предсказать события суперфинала FONBET Кубка России «Краснодар» — ПФК ЦСКА. Игрок должен выбрать шесть карточек разного номинала на сумму 1000 баллов с вероятными событиями финала. Карточки событий делятся на три категории: обычные, вероятные и редкие. Чем меньше вероятность события, тем больше баллов оно принесет.

Принять участие в игре можно будет до 11 июня 2023 года на сайте.