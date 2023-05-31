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Сегодня, 20:15

ФОНБЕТ и РФС разыграют автомобиль к суперфиналу FONBET Кубка России

Игорь Акинфеев.
Фото Global Look Press
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Букмекерская компания ФОНБЕТ и Российский футбольный союз запускают интерактивную игру БИНГО в честь главного футбольного события года в России — суперфинала FONBET Кубка России. Главный приз — автомобиль.

Цель игры — предсказать события суперфинала FONBET Кубка России «Краснодар» — ПФК ЦСКА. Игрок должен выбрать шесть карточек разного номинала на сумму 1000 баллов с вероятными событиями финала. Карточки событий делятся на три категории: обычные, вероятные и редкие. Чем меньше вероятность события, тем больше баллов оно принесет.

Принять участие в игре можно будет до 11 июня 2023 года на сайте.

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
ЦСКА
Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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