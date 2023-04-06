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Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

FONBET MEDIA ELEAGUE расширяет список участников

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В новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE примут участие восемь команд, состоящих из стримеров и профессиональных игроков.

В проект приглашены новые игроки и участники прошлого турнира: fANDER, QRUSH, pusha, JOSKIY, suroviy666, AhriNyan, QUICKHUNTIK, m4gaaaa, ant1ka, Murzofix, mou, malik, MegaRush, 1mperat0p, almazer, dave и другие.

Полный список участников и ростеры команд будут объявлены на жеребьевке 13 апреля в лайв-формате на официальном Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE в 19.00 по мск.

FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет с 28 по 30 апреля в Москве на кибер-арене Colizeum. Участники турнира поборются за общий призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей.

Прогнозы на спорт
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