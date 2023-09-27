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Сегодня, 11:25

«Форте» — «Динамо» Махачкала: где смотреть матч FONBET Кубка России 27 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Форте» — «Динамо» Махачкала 27 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Динамо» Махачкала.
Фото Официальный телеграм-канал «Динамо» Махачкала
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27 сентября в четвертом раунде Пути регионов FONBET Кубка России таганрогский «Форте» сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится на «Форте Арене» и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также онлайн-сервисы «Кинопоиск» и IVI.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
27 сент, 16:00. Форте Арена (Таганрог)
Форте
Динамо Мх

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают махачкалинцев безоговорочными фаворитами встречи. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.50, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех «Форте» — за 5.70 (12%).

Вариант «хозяева не проиграют по итогам 90 минут» предложено взять за 2.60.

Можете подстраховать «Форте» с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 1.65. На уверенную победу гостей с форой (-1.5) котировка — 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.95, ТМ 2.5 — в 1.85. Если же верите, что матч будет очень результативным, присмотритесь к ТБ 3.5 за 3.25.

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Условие «обе забьют» выставлено за 2.20, «обе забьют — нет» — за 1.67.

Эксперты не сомневаются, что в следующий раунд отберется «Динамо». На его проход коэффициент — 1.30, на «Форте» — 3.50.

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