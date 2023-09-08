Прогнозы на спорт
Сегодня, 08:15
8 сентября Грузия в поединке отборочного турнира Евро-2024 примет неожиданно предпоследнюю команду группы А — Испанию. Игра пройдет в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе и начнется в 19.00 по московскому времени. Встречу рассудит бригада немца Даниэля Зиберта. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Okko Спорт».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — однозначные фавориты: поставить на их победу можно с котировкой 1.33, что составляет примерно 74% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 9.50 (9%), даже на ничью доступен гораздо меньший коэффициент 5.41.
Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей на триумф Испании при благоприятном исходе принесет 1330 рублей.
Команды пересекались совсем недавно: в 2021-м провели два свидания в квалификации ЧМ-2022, оба закончились в пользу «Красной фурии». Более того, испанцы обыграли Грузию во всех четырех официальных встречах в истории. Вероятность того, что «Крестоносцы» не уступят в предстоящем поединке, оценена в 3.44.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на превосходство гостей:
• 2:0 — за 5.67;
• 1:0 — за 6.24;
• 3:0 — за 7.37.
В отборе ЧМ в Катаре соперники выдали два результативных матча (2:1 и 4:0 в пользу Испании). Тотал больше 2.5 гола на предстоящую игру доступен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.16.
Рынок «обе забьют» идет за 2.17, обратный вариант можно взять за 1.68.
Испания выглядела главным фаворитом группы А, но после двух сыгранных матчей с тремя очками опустилась на предпоследнюю строчку — конкуренты провели больше игр. Например, Грузия вышла на поле уже в трех встречах и накопила четыре балла. При этом команда Вилли Саньоля все равно выглядит аутсайдером: грузины никогда в истории не удерживали хотя бы ничью в официальных поединках с Испанией, а их состав в 5,4 раза дешевле (по данным Transfermarkt). К тому же лидер «Крестоносцев» Хвича Кварацхелия после потрясающего прошлого сезона пока никак не наберет форму: первый тур серии А он пропустил из-за травмы, а в оставшихся двух провел на поле всего 95 минут и отметился только ассистом.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.94.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -