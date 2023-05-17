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Прогнозы на спорт

17 мая, 12:15

Ига Свентек — Елена Рыбакина: прогноз на матч WTA Рим 17 мая 2023 года

Прогноз на матч WTA Рим Ига Свентек — Елена Рыбакина 17 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press
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17 мая на турнире в Риме определятся участники первого полуфинала в женском одиночном разряде. В одном из четвертьфиналов встретятся лидер рейтинга Ига Свентек и действующая победительница Уимблдона из Казахстана Елена Рыбакина. Девушки выйдут на корт приблизительно в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире игру в России не покажут. Счет личных встреч — 2:1 в пользу Рыбакиной.

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При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом предстоящей битвы Свентек. На победу польской теннисистки можно поставить с коэффициентом 1.19, вероятность такого исхода — примерно 84%. Успех Рыбакиной идет за 5.07 (16%).

Ставка в 1000 рублей на представительницу Казахстана в случае благоприятного результата принесет выплату в 5070 рублей.

В двух предыдущих встречах Свентек не удалось выиграть у Рыбакиной ни сета. На то, что Елена возьмет хотя бы партию, котировка — 2.41.

Оформить успех москвички с форой (+5.5) гейма можно за 1.92. К слову, даже в единственном проигранном Свентек матче Елена не позволила сопернице оторваться на шесть и более геймов.

Тотал больше 18.5 гейма идет за 1.68, ТМ 18.5 — за 2.23. Если же верите, что матч получится очень конкурентным, возьмите ТБ 20.5 за 2.25.

Тай-брейк в матче предложен за 3.90, его отсутствие — за 1.21.

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Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Елена Рыбакина

Свентек семимильными шагами двигается к очередному финалу: повесила две «баранки» Павлюченковой, выиграла 12 геймов подряд во встрече с Цуренко и комфортно разобралась с Векич. Однако Рыбакина тоже играет вполне уверенно: Паолини и Вондроушову прошла в двух сетах, а с Калинской получила отдых — россиянка снялась по ходу матча из-за травмы.

Также Елену можно назвать неудобной соперницей для Иги — она выиграла у польки два последних официальных матча и один неофициальный. Причем все в двух партиях. И эти встречи случились в этом году, так что свежие воспоминания об успехах должны помочь Рыбакиной снова составить Свентек неплохую конкуренцию.

Рекомендуемая ставка: ТБ 18.5 гейма за 1.68.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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