31 января в матче 1/4 Кубка Италии встретятся «Интер» и «Аталанта». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меаца», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Для просмотра нужна подписка.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 1.98, это примерно 51% вероятности. Ничью оценили в 3.50 (27%), успех гостей — в 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3500 рублей.

Если считаете, что «Аталанта» не проиграет, оформите ставку за 1.88.

Для этого матча доступна линия на проход в финал: успех «Интера» можно взять за 1.49, гостей — за 2.75.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.42, Ф2(0) — за 3.00.

«Верх» по голам в игре идет за 1.76, обратный исход — за 2.14.

Эксперты рассчитывают на обмен голами, вариант «обе забьют» оценили в 1.70.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 7.00;

• 1:0 в пользу «Интера» — за 7.90;

• 2:1 — за 8.00.