0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Спартак» — «Сочи»: где смотреть матч КХЛ 31 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Сочи» 31 января 2023 года
Евгений Коростелев
«Спартак».
Фото Официальный сайт ХК «Спартак»
Telegram Дзен

31 января в КХЛ состоится матч с участием московского «Спартака», его соперником станет аутсайдер всего турнира — «Сочи». Игра пройдет в столице на «Арене Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Старт трансляции — в 19.20 мск.

Адемола Лукман. «Интер» — «Аталанта»: Лукман устроит горячую перестрелку с Лаутаро и Джеко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» абсолютным фаворитом встречи. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 1.40, вероятность исхода — примерно 71%. На успех «Сочи» доступна котировка 6.50 (12%), на ничью — 5.70 (17%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 6500 рублей, а чистая прибыль составит 5500 рублей.

Вариант Х2 предложено взять за 2.80. Также есть возможность поставить на сочинцев с форой (+1.5) шайбы за 2.17.

На то, что «Спартак» победит с учетом овертайма и серии буллитов, коэффициент — 1.20. На «Сочи» — 4.70.

Эдди Хау. «Ньюкасл» — «Саутгемптон»: команде Хау осталось всего два шага до первого трофея в эпоху шейхов

В шести из десяти последних матчей в гостях южане пропустили минимум три шайбы. ИТБ1 (2.5) идет за 1.32, ИТБ1 (3.5) — за 1.84.

Гол лучшего бомбардира «Спартака» Александра Хохлачева доступен за 2.73.

Дубль одного из игроков в предстоящей встрече идет за 2.75, хет-трик — за 15.0.

Хоккей
Прогнозы на спорт
ХК Сочи
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
МОК похвалил теннисные власти за нейтральный статус россиян. Это смотрится комично
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Трактор» — «Динамо» : где смотреть матч КХЛ 31 января 2023 года онлайн в прямом эфире