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«Интер» — «Барселона»: где смотреть матч Лиги чемпионов 4 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» 4 октября 2022 года
Артем Белинин
Усман Дембеле, «Барселона».
Фото Global Look Press

4 октября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Интер» и «Барселона». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меацца», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Начнется трансляция в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — словенец Славко Винчич.

Лига чемпионов. Группа C
04 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Барселона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Поставить на победу каталонцев можно за 1.85, это приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), победа «Интера» — за 4.20 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4000 рублей.

Считаете, что «Интер» окажет сопротивление и не проиграет? Поставьте на это за 2.02.

Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 3.20, Ф2(0) — за 1.38.

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Эксперты считают, что встреча почти гарантированно получится результативной, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.63. А вот на ТБ 3.5 мяча уже шансы ниже — 2.60.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 7.50;

• 1:2 — за 7.90;

• 0:1 — за 8.60.

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