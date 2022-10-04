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«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: где смотреть матч Лиги чемпионов 4 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рейнджерс» 4 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press

4 октября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» сыграет с шотландским «Рейнджерс». Встреча пройдет на легендарном «Энфилде», начало намечено на 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1, старт трансляции — в 21.45 мск. Обслужит ее французский арбитр Клеман Тюрпен.

Лига чемпионов. Группа A
04 окт, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Рейнджерс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в предстоящем матче преимущество будет на стороне «Ливерпуля». Поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с крошечным коэффициентом 1.16, что приблизительно 86% вероятности исхода. Даже ничья доступна за высокие 8.70 (11%), а успех «Рейнджерс» — вообще за 17.0 (3%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его обеспечения принесет приличные 8700 рублей, или 7700 рублей чистой прибыли.

Единственный матч между этими командами закончился победой «Рейнджерс» (1:0), хотя та игра была товарищеской. Получится ли у шотландцев не проиграть и в официальной встрече? Х2 идет за 5.70.

Есть еще несколько вариантов, как можно подстраховать коллектив Джованни ван Бронкхорста:

  • Ф2(+1.5) доступна за 3.00, Ф2(+2.5) — за 1.81;

  • в то же время Ф1(-1.5) оценена в 1.40, а Ф1(-2.5) — в 2.00.

Эксперты убеждены, что соперники устроят шоу, поэтому на тотал больше 2.5 мяча коэффициент всего 1.30 и даже на ТБ 3.5 — 1.81.

Состоится ли обмен голами? Да — 1.98, нет — 1.83.

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Пенальти можно взять за 2.30, удаление — за 4.00. Комбо этих событий идет за 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 4:0 в пользу «Ливерпуля» — 5.60;

  • 3:0 — 7.00;

  • 2:0 — 7.30.

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