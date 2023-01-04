4 января в Италии состоится топ-матч — «Интер» примет «Наполи». Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Симоне Содзой.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Интера» больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.46, что приблизительно 41% вероятности исхода. На успех «Наполи» предложено поставить за 3.10 (32%), на ничью — за 3.40 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «нерадзурри» в случае их триумфа принесет 2460 рублей, а чистая прибыль составит 1460 рублей.

На то, что «Наполи» не проиграет, котировка — 1.59. В этом сезоне команда Лучано Спаллетти в серии А еще не уступала.

Присмотритесь к ставке на тотал меньше 2.5 мяча за 2.20 — четыре из пяти последних матчей между командами завершились «низом». ТБ 2.5 идет за 1.72.

Обмен голами доступен за 1.61, противоположный результат — за 2.32.

Будет ли назначен пенальти? Симоне Содза ставит мяч на точку в 24% матчей. Коэффициен на удар с точки — 2.55.

Эксперты считают, что в предстоящей игре наверняка отличатся Ромелу Лукаку (2.60) и Виктор Осимхен (2.90).

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: