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Сегодня, 19:15

«Интер» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 4 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Наполи» 4 января 2023 года
Евгений Коростелев
Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press
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4 января в Италии состоится топ-матч — «Интер» примет «Наполи». Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Симоне Содзой.

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Наполи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Интера» больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.46, что приблизительно 41% вероятности исхода. На успех «Наполи» предложено поставить за 3.10 (32%), на ничью — за 3.40 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «нерадзурри» в случае их триумфа принесет 2460 рублей, а чистая прибыль составит 1460 рублей.

На то, что «Наполи» не проиграет, котировка — 1.59. В этом сезоне команда Лучано Спаллетти в серии А еще не уступала.

Присмотритесь к ставке на тотал меньше 2.5 мяча за 2.20 — четыре из пяти последних матчей между командами завершились «низом». ТБ 2.5 идет за 1.72.

Обмен голами доступен за 1.61, противоположный результат — за 2.32.

Будет ли назначен пенальти? Симоне Содза ставит мяч на точку в 24% матчей. Коэффициен на удар с точки — 2.55.

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Эксперты считают, что в предстоящей игре наверняка отличатся Ромелу Лукаку (2.60) и Виктор Осимхен (2.90).

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 6.90;

  • 2:1 в пользу «Интера» — 8.70;

  • 1:0 — 9.30.

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