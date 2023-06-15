Испания и Италия второй сезон подряд встречаются в полуфинале Лиги наций — в прошлом розыгрыше место в матче за трофей досталось «Красной фурии». Предстоящий поединок пройдет в голландском Энсхеде на стадионе «Де Гролс Весте». Словенский рефери Славко Винчич даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у коллектива Луиса де ла Фуэнте больше шансов на проход в решающий матч турнира: поставить на победу Испании в основное время можно с коэффициентом 2.32, что составляет приблизительно 42% вероятности. Виктория «Скуадры адзурры» доступна с котировкой 3.31 (29%), ничья идет за близкие 3.26 (29%).

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Для подстраховки предложены рынки на проход любой из команд в финал с учетом овертайма и серии пенальти: успех испанцев оценен в 1.67, итальянцев — в 2.22. Сборные встречались в полуфинале прошлого розыгрыша турнира: тогда победила Испания (2:1), но в финале уступила Франции (1:2).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния намекают на преимущество «Красной фурии»:

• ничья 1:1 дана за 5.77;

• 0:0 — за 6.28;

• триумф Испании 2:1 — за 6.60.

Аналитики не ждут большого количества прицельных выстрелов: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.37, ТМ 2.5 — за 1.62. При этом в двух из последних трех встреч во всех турнирах оппоненты заколачивали на двоих по три гола.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 2.02, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.78. Ставка на меткие попадания двух команд заходила в трех из прошедших четырех поединков Испании и Италии.

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