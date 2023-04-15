15 апреля в чемпионате Испании свой матч проведет мадридский «Реал». Соперником команды Карло Анчелотти в 29-м туре станет «Кадис». Игра пройдет на арене «Нуэво Мирандилья» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хесус Хиль Мансано.

Букмекеры считают «Реал» фаворитом игры. На победу вице-лидера ла лиги можно поставить с коэффициентом 1.64, что приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.19 (23%), успех «Кадиса» — за 5.39 (16%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного выигрыша принесет выплату в 5390 рублей.

Считаете, что «Реал» утратил мотивацию и не победит аутсайдера? Вариант 1Х идет за 2.34.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.83, ТМ 2.5 — в 2.05. Дома у «Кадиса» «верх» прошел только в одном из семи последних матчей.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.86, противоположный исход — за 1.95.

Бензема — наиболее вероятный автор гола в составах обеих команд. На его точный удар можно поставить за достаточно скромные 1.79.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: