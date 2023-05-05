КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Каролина» — «Нью-Джерси»: прогноз на матч НХЛ 6 мая 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 6 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Каролины Харрикейнз».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

6 мая состоится второй матч полуфинальной серии НХЛ от Восточной конференции между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Игра пройдет на льду «Пи-Эн-Си-Арены» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России легально не транслируют заокеанскую лигу.

Бензема и&nbsp;Себальос. «Реал» отказался от борьбы в чемпионате ради Кубка и ЛЧ. Теперь Бензема и Винисиус настроены растерзать «Осасуну»

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у оппонентов примерно равные шансы на успех. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.45, что составляет приблизительно 39% вероятности исхода. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.60 (37%). Ничья идет за 3.90 (24%).

Ждете вторую подряд викторию «Кейнс»? Ставка в 1000 рублей на «Каролину» при благоприятном результате принесет 2450 рублей.

«Харрикейнз» в первом матче серии разгромили соперника (5:1), хотя две последние встречи команд в регулярном чемпионате закончились победами «Нью-Джерси». Поставить на то, что в предстоящей схватке «Девилз» хотя бы не уступит в основное время, можно за 1.55.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.02, Ф2(+1.5) — за 1.35;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.19, Ф1(+1.5) — за 1.32.

Эксперты не уверены, что второй поединок серии повторит по результативности первый: тотал больше 5.5 шайбы доступен за 2.06, ТМ 5.5 — за 1.76. За четыре свидания в регулярном чемпионате только в половине игр клубы забили на двоих минимум по шесть голов.

Генри Сехудо в&nbsp;поединке с&nbsp;Серхио Петтисом. Сехудо — Стерлинг: Посланник отберет титул у обидчика Петра Яна

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Каролина» — «Нью-Джерси»

«Каролина» и «Нью-Джерси» — одни из лучших команд прошедшего регулярного сезона НХЛ (заняли второе и третье места на «Востоке» соответственно). И в очных встречах в регулярке у соперников тоже равенство: «Харрикейнз» и «Девилз» оформили по две победы, причем по одной дома и в гостях. Но в плей-офф «Девс» пока не впечатляют. В первой стадии они прошли «Нью-Йорк Рейнджерс» только по итогам семи матчей серии, проиграв в первых двух по 1:5. Противостояние с «Каролиной» тоже началось с поражения 1:5.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.87.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Еще двое уезжают в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Гусев ушел из СКА. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА и ФОНБЕТ представили коллекцию лонгсливов