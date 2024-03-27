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Прогнозы на спорт

27 марта, 10:15

«Краснодар» уступил лидерство «Зениту», но не выбыл из гонки за золото. На чемпионство «Спартака» коэффициент — 75.0

Ставки и коэффициенты на фаворитов РПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Матео Кассьерра и Клаудиньо («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
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29 марта стартует 22-й тур РПЛ (21-й еще не сыгран из-за переноса). До финиша сезона у команд осталось всего по 10 матчей. Группа, участвующая в чемпионской гонке, уже сформировалась и серьезно оторвалась от преследователей. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания ФОНБЕТ рассказывают о главных претендентах на золото.

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«Зенит» во второй раз в сезоне вскарабкался на первую строчку, но пока не обеспечил себе комфортный отрыв от преследователей: преимущество над «Краснодаром» — одно очко, над «Динамо» — два. Хотя эксперты все равно считают петербуржцев огромными фаворитами: поставить на чемпионство сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.40, альтернативный вариант с победой другого клуба предложен за 2.95.

Команда из Санкт-Петербурга — гегемон последних пяти розыгрышей РПЛ. В нынешней кампании парни Сергея Семака столкнулись, вероятно, с самой серьезной конкуренцией за долгие годы. Гонка за золотые медали в самом разгаре, а до финиша «Зениту» предстоит еще несколько непростых матчей: против «Краснодара», «Динамо», ЦСКА и других.

Второй фаворит в битве за титул — «Краснодар»: историческое для клуба Сергея Галицкого золото доступно с котировкой 4.50. При этом «быки» провалились на старте весенней части сезона и слетели с первой строчки — сыграли ничью с «Рубином» (1:1) и уступили «Ростову» (1:2). До этого черно-зеленые лидировали практически на протяжении всего розыгрыша. После таких результатов даже уволили главного тренера Владимира Ивича.

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«Динамо» после двух побед в двух весенних матчах и осечек лидеров неожиданно внедрилось в чемпионские разборки — отставание от лидирующего «Зенита» лишь два балла. Правда, коэффициент на итоговое первое место москвичей — серьезные 8.00. При этом команда Марцела Лички действительно неплохо выступает и проигрывает меньше всех в РПЛ — в 20 турах уступила только дважды.

Также теоретические шансы на золото есть и у других коллективов:

• ЦСКА — за 50.0;

• «Спартак» — за 75.0;

• «Локомотив» — за 80.0.

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