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Сегодня, 13:15

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 30 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 30 октября 2022 года
Артем Белинин
Александр Сторожук.
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар».
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30 октября в 15-м туре РПЛ встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра начнется в 18.30 по московскому времени на стадионе «Краснодар», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции 18.25 мск. Рассудит команды Владимир Москалев.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом матча «Зенит». Поставить на победу гостей можно за 1.52, это примерно 67% вероятности. Ничью оценили в 4.80 (18%), успех «Краснодара» — в 6.20 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 4800 рублей.

Если считаете, что «Краснодар» не уступит дома, оформите ставку за 2.65.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.64, Ф2(-1.5) — за 2.25.

В среднем в последних пяти личных встречах команды забивали 4.6 мяча за игру, так что можно смело присмотреться на тотал больше 2.5 мяча за 1.60.

В среднем в последних десяти встречах «Краснодар» забивал 1.6 мяча за игру, «Зенит» 2.8 мяча за игру. ИТБ1 (1.5) оценили в 3.50, ИТБ2 (2.5) — в 2.60.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу гостей за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Зенит»

«Зенит» в нынешнем сезоне — мощнейший за долгие годы, питерцы пропустили всего пять мячей за 14 туров. И пусть «Краснодар» - это один из немногих клубов, кто в годы доминирования сине-бело-голубых оказывал им ожесточенное сопротивление, нынешние «быки» вряд ли способны дать бой. У «Краснодара» одна победа в пяти последних встречах, и то над «Нижним Новгородом» в очень неубедительном стиле. Так «Зенит» не победить.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.52.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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