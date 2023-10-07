Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 00:15

Кристиан Гарин — Даниил Медведев: россиянин быстро забудет поражение от Синнера

Прогноз на матч ATP Шанхай Кристиан Гарин — Даниил Медведев 7 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

7 октября финалист пекинского турнира Даниил Медведев во втором круге «мастерса» в Пекине сыграет с чилийцем Кристианом Гарином. Встреча начнется не ранее 8.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 2:1 в пользу третьей ракетки мира.

Родриго и&nbsp;Джуд Беллингем (&laquo;Реал&raquo;). Беллингем уничтожил «Наполи», Хоселу забил во всех домашних играх ла лиги. «Осасуна» не удержит «Реал» на «Бернабеу»

В предстоящем матче на победу Медведева можно поставить с коэффициентом 1.06, это приблизительно 94% вероятности исхода. На успех Гарина букмекерская компания Olimpbet принимает ставки с котировкой 9.25 (6%).

Тотал больше 18.5 гейма предложен за 1.73, ТМ 18.5 — за 1.98.

Если считаете, что Медведев победит с серьезной разницей, возьмите Ф2(-5.5) за 1.64. Но если верите в Гарина, оформите Ф1(+5.5) за 2.17.

Эксперты убеждены, что Даниил закроет соперника в двух сетах. На это котировка скромная — 1.26.

Пять и более брейков в матче можно взять за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.20.

Брент Примус. Непобежденный брат Хабиба готовится ко второй защите пояса. Американский ветеран выглядит опасным соперником

Прогноз и ставка на матч Кристиан Гарин — Даниил Медведев

Медведев провел отличный турнир в Пекине, где в финале на двух тай-брейках проиграл Синнеру. В Шанхай Даниил тоже приехал за титулом — о намерении взять как можно больше очков до конца сезона он сообщил в интервью.

Гарин вроде бы еще недавно был игроком топ-30, но сейчас скатился и занимает лишь 98-е место (пару месяцев назад располагался еще ниже). На харде, как и прежде, результаты у него неважные — редкие победы над игроками топ-100 чередуются с поражениями. Медведева, который находится на ходу, ему не удивить.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева и ТМ 18.5 гейма за 1.88.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
0
Читайте также
В Харькове сообщили о взрывах в центральной части города
Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — СКА: где смотреть матч КХЛ 6 октября 2023 года онлайн в прямом эфире