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«Крылья Советов» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 29 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 29 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Динамо».
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
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29 июля московское «Динамо» на выезде померяется силами с «Крыльями Советов». Матч второго тура РПЛ пройдет на «Самара Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. Трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 14.55 мск. Обслужит встречу арбитр Артем Любимов.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet изначально считали фаворитом «Крылья», но в день матча котировка на «Динамо» резко упала. Сейчас на победу бело-голубых можно поставить за 2.46, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.63 (25%), успех «Динамо» — за 2.84 (35%).

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Первый домашний матч в сезоне «Крылья Советов» проиграли «Балтике» — 2:3 в Кубке России. На то, что самарцы исправятся во встрече с «Динамо» и не уступят, коэффициент — 1.58.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.15.

Кто откроет счет? Ставку на «Крылья» можно сделать за 2.07, на «Динамо» — за 1.92, на отсутствие голов — за 10.5.

Соперники обменялись результативными атаками только в двух из восьми предыдущих встреч. Вариант «обе забьют» доступен за 1.61, «обе забьют — нет» — за 2.30.

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Есть три варианта точного счета, с одним из которых, по мнению экспертов, завершится матч:

  • ничья 1:1 идет за 6.40;

  • победа «Динамо» 2:1 — за 8.75;

  • успех «Крыльев» с таким же счетом — за 9.25.

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