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Сегодня, 11:15

«Лада» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Лада» — «Спартак» 11 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Андрей Кареев.
Фото Официальный сайт ХК «Спартак»
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11 ноября в стартовом матче дня КХЛ «Лада» сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет в Тольятти на «Лада Арене» и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире с 14.20 мск она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканалах KHL и KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

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«Спартак» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, что примерно 53% вероятности исхода. Триумф «Лады» доступен за 3.52 (28%), ничья — за 4.16 (19%).

Вариант 1Х предложен за 1.86. Правда, в последних двух очных играх тольяттинцы проиграли по итогам трех периодов.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.60, ТМ 4.5 — в 2.24.

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Если «Лада» забьет дважды, сыграет коэффициент 1.45. Если «Спартак» отличится трижды, тогда сработает котировка 1.68.

Выигрыш хозяев с учетом ОТ и буллитов можно оформить за 2.48, гостей — за 1.53.

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