Прогнозы на спорт
Сегодня, 10:15
25 августа Арсен Захарян может дебютировать в чемпионате Испании. Его новый клуб «Реал Сосьедад» в третьем туре сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом». Встреча пройдет на арене «Гран-Канария» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Гуильермо Куадра.
Баски — фавориты предстоящей игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На их победу предложено поставить за 2.05, что примерно 48% вероятности. На «Лас-Пальмас» выставлена котировка — 4.19 (21%), на ничью — 3.25 (31%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае положительного для них исхода принесет выплату в 2050 рублей.
«Лас-Пальмас» взял всего один балл в двух встречах на старте сезона. На то, что в этот раз новичок ла лиги не проиграет, котировка — 1.82.
Эксперты считают, что командам будет тяжело оформить хотя бы два мяча. ТБ 1.5 идет за 1.56, ТМ 1.5 — за 2.54.
Два и более мяча в исполнении «Сосьедада» можно оформить за 2.50, хотя бы один гол от «Лас-Пальмаса» — за 1.70.
Обмен результативными атаками не очень вероятен, хотя он состоялся в трех из четырех матчей команд в этом чемпионате. Вариант «обе забьют» предложен за 2.27, «обе забьют — нет» — за 1.64.
На гол Арсена Захаряна в дебютном матче в Испании можно поставить за 6.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -