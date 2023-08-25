Прогнозы на спорт
Сегодня, 08:15
«Реал» в третьем туре ла лиги отправится на выезд к «Сельте». Игра состоится 25 августа на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток рефери Исидро Диаса де Меры Эскудероса прозвучит в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, мадридцы — серьезные фавориты встречи. Поставить на команду Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.70, это приблизительно 58% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 4.86 (19%), даже ничья идет за меньшие 4.17 (23%).
Ставка в 1000 рублей на гостей при благоприятном результате принесет 1700 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода противостояния намекают на преимущество бланкос:
• 1:1 — за 7.48;
• 1:0 в пользу гостей — за 8.00;
• 2:1 — за 8.25.
В очных поединках соперники нередко показывали яркий футбол: например, в прошлом сезоне игра в Виго закончилась разгромной победой «Реала» (4:1). Тотал больше 2.5 мяча на предстоящий матч оценен в 1.74, ТМ 2.5 — в 2.18.
Поставить на обмен голами можно за 1.74, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.10.
«Кельты» уже давно обитают во втором десятке таблицы, а текущий сезон начали чуть ли не хуже всех. За два тура команда Рафаэля Бенитеса набрала всего одно очко и припарковалась 16-й. «Реал» же стартовал с двух уверенных викторий над «Атлетиком» (2:0) и «Альмерией» (3:1). В шикарной форме самый дорогой новичок мадридцев Джуд Беллингем, который оформил в этих матчах 3+1 по системе «гол+пас». История противостояния тоже говорит о преимуществе бланкос: в предыдущих 10 встречах с «Сельтой» они оформили девять побед, восемь из них — с разницей в два мяча.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.81.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -