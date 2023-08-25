«Реал» в третьем туре ла лиги отправится на выезд к «Сельте». Игра состоится 25 августа на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток рефери Исидро Диаса де Меры Эскудероса прозвучит в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, мадридцы — серьезные фавориты встречи. Поставить на команду Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.70, это приблизительно 58% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 4.86 (19%), даже ничья идет за меньшие 4.17 (23%).

Ставка в 1000 рублей на гостей при благоприятном результате принесет 1700 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода противостояния намекают на преимущество бланкос:

• 1:1 — за 7.48;

• 1:0 в пользу гостей — за 8.00;

• 2:1 — за 8.25.

В очных поединках соперники нередко показывали яркий футбол: например, в прошлом сезоне игра в Виго закончилась разгромной победой «Реала» (4:1). Тотал больше 2.5 мяча на предстоящий матч оценен в 1.74, ТМ 2.5 — в 2.18.

Поставить на обмен голами можно за 1.74, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Сельта» — «Реал»

«Кельты» уже давно обитают во втором десятке таблицы, а текущий сезон начали чуть ли не хуже всех. За два тура команда Рафаэля Бенитеса набрала всего одно очко и припарковалась 16-й. «Реал» же стартовал с двух уверенных викторий над «Атлетиком» (2:0) и «Альмерией» (3:1). В шикарной форме самый дорогой новичок мадридцев Джуд Беллингем, который оформил в этих матчах 3+1 по системе «гол+пас». История противостояния тоже говорит о преимуществе бланкос: в предыдущих 10 встречах с «Сельтой» они оформили девять побед, восемь из них — с разницей в два мяча.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.81.

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