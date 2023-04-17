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«Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 17 апреля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль» 17 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
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17 апреля в заключительном матче 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Лидсом». Встреча состоится на стадионе «Элланд Роуд» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире в России он показан не будет. Главным арбитром назначен Крейг Поусон.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
17 апр, 22:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
Ливерпуль

«Ливерпуль» — абсолютный фаворит матча, по мнению букмекеров. На победу команды Юргена Клоппа выставлен коэффициент 1.62, что приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (21%), успех «Лидса» — за 5.00 (18%).

Считаете, что «павлины» способны преподнести сенсацию? Ставка в 1000 рублей на их выигрыш принесет выплату в 5000 рублей, а чистая прибыль в таком случае составит 4000 рублей.

Вариант «Лидс» не проиграет» идет за 2.39. Между прочим, матч первого круга завершился 2:1 в пользу аутсайдера.

В четырех из пяти последних игр между командами прошел «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.54.

Случится ли обмен голами во втором подряд матче между этими соперниками? Вариант «обе забьют» предложен за 1.61, «обе забьют — нет» — за 2.33.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Ливерпуля» за 8.00.

 
Виктор Осимхен (&laquo;Наполи&raquo;). «Наполи» — «Милан»: Осимхен вылечился, чтобы затащить Спаллетти в полуфинал ЛЧ

Прогноз и ставка на матч «Лидс» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» напоролся на очередную провальную серию — команда Юргена Клоппа не выигрывает пять матчей кряду во всех турнирах (две ничьи и три поражения). Правда, соперники у красных были мощнее некуда: «Реал» в ЛЧ, а также «Сити», «Челси» и «Арсенал» в АПЛ. Учитывая, что в последней встрече с «канонирами» мерсисайдцы проявили характер и выгрызли ничью с 0:2 (2:2), запал для борьбы у них еще остался.

От лигочемпионского четвертого места «Ливерпуль» отстает на 12 баллов, но имеет игру в запасе перед «Ньюкаслом». Условные девять баллов за восемь туров до конца сезона отыграть вполне можно, так что биться есть за что. И гостевой матч с «Лидсом» — лучший вариант набрать три очка.

«Павлины» в двух из трех предыдущих встреч потерпели сокрушительные поражения от «Арсенала» (1:4) и от «Кристал Пэлас» (1:5). Всего они пропустили в этом сезоне уже 54 мяча — хуже играют в обороне в АПЛ только три команды. А против «Ливерпуля» в XXI веке не провели еще ни одного матча на ноль, большинство игр завершилось двумя и более пропущенными голами. Салах и партнеры, которым еще не наплевать на себя и на команду, будут бороться и готовы забрать очки на «Элланд Роуд».

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 1.78.

 
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Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Лидс
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