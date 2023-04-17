17 апреля в Казани стартует финальная серия плей-офф КХЛ. Первая игра между «Ак Барсом» и ЦСКА состоится на «Татнефть-Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции в 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.55, что приблизительно 39% вероятности исхода. На успех «Ак Барса» котировка — 2.80 (35%), на ничью — 3.62 (26%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 2550 рублей.

«Ак Барс» проиграл ЦСКА в основное время только один из четырех последних матчей. Вариант 1Х идет за 1.53.

Только в одной из десяти предыдущих встреч казанцев в плей-офф было заброшено больше четырех шайб. Неудивительно, что ТБ 4.5 оценен в 2.32, а ТМ 4.5 — в 1.60.

Считаете, что армейцы отличатся как минимум дважды? ИТБ2 (1.5) предложено взять за 1.53, а ИТМ2 (1.5) — за 2.50.

На победу ЦСКА с учетом овертайма можно поставить за 1.83, на успех «Ак Барса» — за 1.96.

Можете еще перед первым матчем выбрать победителя всего противостояния: чемпионство москвичей идет за 1.72, казанцев — за 2.11.

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — ЦСКА

Противостояние ЦСКА и СКА в полуфинале показало, что долгий отдых не всегда позитивно влияет на результат. Например, в первом матче многие ожидали свежести и агрессии от санктпетербуржцев, но игра завершилась победой команды Сергея Федорова.

Как и СКА, «Ак Барс» имел значительное время для подготовки, а первый матч пройдет в Казани. Но эти факты вряд ли серьезно изменят положение дел — ЦСКА как команда сильнее соперника. За последние несколько лет москвичи выиграли у казанцев девять из 12 матчей, включая последний в ноябре 2022 года.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.83.