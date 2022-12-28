28 декабря в матче 17-го тура АПЛ сыграют «Лидс» и «Манчестер Сити». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Эллан Роуд», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Стюарт Аттуэлл.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами команду Пепа Гвардиолы. Поставить на нее можно за 1.35, это примерно 74% вероятности. Ничью оценили в 6.40 (15%), успех хозяев — в 10.5 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6400 рублей.

Если считаете, что «Лидс» не проиграет дома, оформите ставку за 3.80.

Добавить шансов хозяевам или улучшить котировку на победу «Сити» можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 2.25, Ф2(-1.5) — за 1.69.

В семи из десяти последних матчей при участии «Лидса» проходил «верх» по голам. Эксперты считают, что и встреча с «Сити» получится результативной: поставить на тотал больше 2.5 можно за 1.36, ТБ 3.5 идет за 1.96.

Несмотря на разницу в классе двух команд, вариант «обе забьют» предлагают взять за 1.75. Обратный исход оценили в 2.08.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Сити» за 7.70.

Прогноз и ставка на матч «Лидс» — «Манчестер Сити»

«Лидс» уступил в шести из десяти прошедших матчей АПЛ — команда находится на дне таблицы. Кроме того, «павлины» пропустили четыре мяча от «Тоттенхэма», три мяча от «Фулхэма» и пять мячей от «Брентфорда». В общем, «Сити» будет где разбежаться — тем более Эрлинг Холанн в отличной форме. Норвежец на днях забил «Ливерпулю», а «Лидс» для него — особый клуб, за который он болеет. Так что форвард, да и остальные «горожане» наверняка победят с приличным отрывом.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.69.