13 февраля «Ливерпуль» попробует прервать серию из двух поражений подряд. Соперником команды Юргена Клоппа в 23-м туре чемпионата Англии станет «Эвертон». Встреча состоится на «Энфилде» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Саймон Хупер.

Аналитики букмекерских компаний считают, что у «Ливерпуля» есть отличные шансы набрать три очка. На победу красных можно поставить за 1.73, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), триумф «Эвертона» — за еще большие 5.10 (17%).

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На то, что «ириски» не уступят в дерби, котировка — 2.18. В прошлом туре они неожиданно победили «Арсенал» (1:0).

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.08. В предыдущих десяти очных матчах соперники пробили «верх» всего трижды.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.78, «обе забьют — нет» — за 2.04.

В последних трех домашних матчах АПЛ против «Эвертона» «Ливерпуль» неизменно выигрывал второй тайм. На победу красных после перерыва можно поставить за 2.02.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.20.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»

Обе команды находятся в кошмарном состоянии. «Ливерпуль» проиграл два последних матча и пять из десяти предыдущих, идет лишь на 10-й позиции в АПЛ и борется если не за еврокубки и престиж, то хотя бы за Юргена Клоппа — немца вот-вот попросят из клуба. «Эвертон» отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда и обыграл «Арсенал», но кардинально это погоды пока не делает — «ириски» занимают 18-е место в таблице.

Дерби еть дерби, тем более оно пройдет на переполненном «Энфилде». Футболисты, тренеры и боссы напряжены, фанаты тоже не в лучшем настроении — накал у игры будет сумасшедший. И тем и другим очень нужны очки (в идеале — три), поэтому борьба ожидается до последней минуты. Наэлектризованность атмосферы, подпитанная легкой ненавистью друг к другу, вполне может вылиться в удаление.

В последний раз красная карточка в мерсисайдском дерби была показана пять матчей назад, но после этого игроки несколько раз подходили к тому, чтобы завершить игру в неравных составах.

Рекомендуемая ставка: удаление за 5.00.