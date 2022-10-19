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Сегодня, 13:15

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 19 октября 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 19 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press

19 октября в 12-м туре чемпионата Англии состоится матч между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 21.30 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе со Стюартом Аттуэллом. Посмотреть встречу в прямом эфире в России нельзя.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 21:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Вест Хэм

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Ливерпуля» очень хорошие шансы набрать три очка. На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.43, это приблизительно 69% вероятности исхода. На ничью выставлена котировка 5.20 (20%), на триумф «Вест Хэма» она еще больше — 7.40 (11%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха принесет выплату в 5200 рублей.

«Вест Хэм» не проигрывает пять матчей подряд во всех турнирах. Получится ли у него сдержать «Ливерпуль»? Вариант Х2 доступен за 3.00.

Эксперты считают, что команды легко пробьют «верх» по голам: ТБ 2.5 идет за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.

Обмен голами оценен котировкой 1.69, обратный исход — 2.17.

Исправится ли за провальную игру с «Сити» Дарвин Нуньес? Эксперты считают, что он наверняка забьет «Вест Хэму», коэффициент — 2.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят вот так:

  • победа «Ливерпуля» 2:0 — за 7.80;

  • 2:1 — за 8.00;

  • 1:0 — за 8.90.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм»

Мохамед Салах здорово проявил себя в матче против «Сити» — забил единственный мяч и был очень нацелен на ворота Эдерсона. От него же стоит ждать гола в предстоящей встрече — египтянин в хорошей форме.

«Вест Хэм» — удобный для Мо соперник. В прошлом году он не забил «молотобойцам», зато до этого поражал их ворота в четырех играх подряд.

Рекомендуемая ставка: гол Салаха за 1.85.

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ФК Ливерпуль
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