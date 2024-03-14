14 марта «Локомотив» и «Балтика» встретятся в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ — ранее соперники не выявили сильнейшего (2:2). Предстоящая игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Артем Чистяков. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на железнодорожников можно с коэффициентом 1.82, вероятность — примерно 54%. Выигрыш гостей из Калининграда предложен с котировкой 4.40 (21%), ничья идет за меньшие 3.75 (25%).

Выход «Локомотива» в следующий раунд доступен за 1.46, этот рынок на коллектив Сергея Игнашевича оценен в 2.80.

Три наиболее ожидаемых экспертами итога поединка подчеркивают превосходство москвичей:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.20;

• 2:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.86.

Рынок на обмен результативными ударами представлен за 1.88, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.93.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Балтика»

Хозяева обладают неплохой атакой: в среднем по сезону отличились 1,63 раза за игру во всех турнирах, а в шести из семи предыдущих поединков заколачивали минимум два мяча. Яркими получались и встречи с «Балтикой» в этом сезоне — в РПЛ победили (3:1), в Кубке скатали ничью (2:2), оба раза оформив не меньше двух голов. К тому же калининградцы не всегда преуспевают в обороне — в большей части матчей (14 из 27) получали в свои ворота два точных удара.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.93.

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