14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» померяется мускулами с «Лейпцигом». Встреча английской и немецкой команд состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Старт эфира — в 22.45 мск. Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич. Первый матч завершился вничью — 1:1.

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Манчестер Сити» отчетливым фаворитом встречи. На победу команды Пепа Гвардиолы в основное время можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность такого исхода — примерно 74%. Ничья идет за 5.58 (18%), успех «Лейпцига» — за 9.25 (8%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 9250 рублей, а чистая прибыль составит 8250 рублей.

«Лейпциг» с «Сити» встречались трижды, и в двух случаях немецкий клуб избежал поражения. Вариант Х2 доступен за 3.49.

Также вы можете подстраховать Тимо Вернера и компанию с помощью форы: Ф2(+1.5) оценена в 1.93, Ф1(-1.5) в таком случае — тоже 1.93.

В каждом из трех очных матчей команды обменивались голами. Вариант «обе забьют» можно оформить за 2.06, «обе забьют — нет» — за 1.77.

Считаете, что поединок получится ярким? ТБ 2.5 идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.

Проход «Сити» в следующий раунд предложен за небольшие 1.14, а «Лейпцига» — за крупные 5.40.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Лейпциг»

Из последних шести матчей с участием «Манчестер Сити» с тремя и более голами завершились только два, но нужно учитывать обстоятельства. «Ньюкасл» (2:0) — лучшая команда АПЛ по игре в обороне; «Кристал Пэлас» (1:0) чудом не получил охапку мячей, при этом сам ничего не показал впереди; такая же ситуация была с «Ноттингемом» (1:1).

Что касается «Лейпцига», то у этой команды даже в отсутствие травмированного Нкунку достаточно классных исполнителей в атаке, а еще она допускает провалы в обороне — из 10 предыдущих матчей на ноль «быками» сыграны только три. И не стоит забывать, насколько «Сити» активен впереди в домашних встречах: в АПЛ забивает в среднем 3.3 гола за 90 минут, в ЛЧ — 3.33.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.67.