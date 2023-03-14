14 марта «Спартак» и «Урал» сойдутся в первом полуфинале Кубка России Пути РПЛ. Игра пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене». Главный арбитр матча Сергей Карасев даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение красно-белым: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.73, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 4.43 (21%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья предложена за 4.13 (23%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4130 рублей.

Также вы можете поставить на команду, которая, по вашему мнению, в итоге пройдет в следующий раунд. Успех «Спартака» доступен за 1.44, «Урала» — за 2.77.

Команда из Екатеринбурга находится в отличной форме и не проигрывает в 15 матчах во всех турнирах. Но при этом красно-белые уже обыгрывали «Урал» в этом сезоне — прихлопнули 2:0 в четвертом туре РПЛ. 4 марта команды встречались в Москве и разошлись миром — 2:2. Поставить на то, что гости все же не уступят, можно за 2.11.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают солидное преимущество команды Гильермо Абаскаля:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа «Спартака» 2:1 — за 7.39;

• успех 2:0 — за 8.00.

Обе команды показывают неплохую результативность в Кубке: и «Спартак», и «Урал» в половине сыгранных в турнире матчей отличились минимум два раза. Тотал больше 2.5 гола в предстоящем матче доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

Шанс того, что отличатся сразу обе команды, оценен в 1.70. Вариант «обе забьют — нет» предложен с котировкой 2.14. У гостей этот рынок зашел в пяти из восьми матчей текущего розыгрыша Кубка России, у хозяев — лишь в трех из восьми.