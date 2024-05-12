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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: «дьяволы» не остановят «канониров» на пути к титулу

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 12 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Леандро Троссард и Деклан Райс («Арсенал»).
Фото Getty Images
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12 мая в 37-м туре чемпионата Англии «МЮ» встретится с «Арсеналом». Матч состоится на арене «Олд Траффорд» в 18.30 по московскому времени. Поединок обслужит арбитр Пол Тирни. АПЛ в России легально не показывают.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
12 мая, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Арсенал

Эксперты компании Winline назвали лондонцев максимальными фаворитами. На успех парней Микеля Артеты представлен невысокий коэффициент 1.40, что соответствует 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (17%), а триумф хозяев — за пессимистичные 7.20 (13%).

«МЮ» не уступил «канонирам» в восьми из 10 прошлых домашних встреч. Верите, что и на этот раз «дьяволы» не проиграют? Взять вариант 1Х можно за 3.15.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.89, ТМ 3.5 — за 1.91. Обмен голами оценен в 1.53, опция «обе забьют — нет» идет за 2.52.

Аналитики считают, что самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Арсенала». На этот результат дана котировка 8.00.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

Обмен голами прошел в 10 из 12 прошлых игр «Юнайтед» в АПЛ. При этом минимум четыре взятия ворот зафиксировано в пяти из шести недавних матчей «дьяволов» в чемпионате Англии.

«Арсенал» — самый результативный клуб сезона. Лондонцы забили минимум трижды в девяти из 14 прошлых встреч АПЛ. А в восьми прошлых выездах «канониры» не уступили и победили семь раз. Все указывает на то, что соперники огорчат друг друга, и мячей будет несколько.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.68.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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