12 мая в 37-м туре чемпионата Англии «МЮ» встретится с «Арсеналом». Матч состоится на арене «Олд Траффорд» в 18.30 по московскому времени. Поединок обслужит арбитр Пол Тирни. АПЛ в России легально не показывают.

Эксперты компании Winline назвали лондонцев максимальными фаворитами. На успех парней Микеля Артеты представлен невысокий коэффициент 1.40, что соответствует 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (17%), а триумф хозяев — за пессимистичные 7.20 (13%).

«МЮ» не уступил «канонирам» в восьми из 10 прошлых домашних встреч. Верите, что и на этот раз «дьяволы» не проиграют? Взять вариант 1Х можно за 3.15.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.89, ТМ 3.5 — за 1.91. Обмен голами оценен в 1.53, опция «обе забьют — нет» идет за 2.52.

Аналитики считают, что самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Арсенала». На этот результат дана котировка 8.00.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

Обмен голами прошел в 10 из 12 прошлых игр «Юнайтед» в АПЛ. При этом минимум четыре взятия ворот зафиксировано в пяти из шести недавних матчей «дьяволов» в чемпионате Англии.

«Арсенал» — самый результативный клуб сезона. Лондонцы забили минимум трижды в девяти из 14 прошлых встреч АПЛ. А в восьми прошлых выездах «канониры» не уступили и победили семь раз. Все указывает на то, что соперники огорчат друг друга, и мячей будет несколько.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.68.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей