12 мая в 33-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» столкнется с «Тулузой». Игра состоится на арене «Парк-де-Пренс» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут.

Аналитики компании Winline назвали хозяев фаворитами поединка. На победу «ПСЖ» можно поставить с коэффициентом 1.38, что составляет около 66% вероятности. Ничья оценена в 5.60 (20%), а успех «фиалок» — в 7.40 (14%).

Парижане не уступили «Тулузе» в 10 встречах. Непоражение гостей идет за 3.19.

ТБ 3.5 мяча в предстоящем матче доступен за 2.00, ТМ 3.5 — за 1.80.

Обмен голами можно взять за 1.57, обратный рынок — за 2.30.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов из Winline, — 2:0 или 2:1 в пользу команды Луиса Энрике. На оба результата дали котировку 7.80.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Тулуза»

Оба клуба регулярно забивают. Парни Луиса Энрике обменялись голами с соперниками в 10 предыдущих встречах чемпионата на «Парк-де-Пренс». В шести из восьми последних поединков «ПСЖ» в национальном первенстве фиксировали минимум четыре взятия ворот. У «Тулузы» залетало не меньше двух мячей в пяти из шести выездов. А в шести недавних играх с участием «фиалок» случилось три результативных попадания или больше.

Но парижане поделили очки в пяти из семи прошлых матчей лиги 1 при родных фанатах. Поэтому напрашивается ставка на победу или ничью хозяев с обменом голами.

Рекомендуемая ставка: 1Х и «обе забьют» за 1.76.

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