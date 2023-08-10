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Мари Боузкова — Дарья Касаткина: прогноз на матч WTA Монреаль 10 августа 2023 года

Прогноз на матч WTA Монреаль Мари Боузкова — Дарья Касаткина 10 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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10 августа одна из двух оставшихся в сетке представительниц России Дарья Касаткина сыграет с чешкой Мари Боузковой. Встреча третьего круга турнира в Монреале начнется не ранее 20.30 по московскому времени, в России она показана не будет. В личном противостоянии впереди Касаткина — 2:0.

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Также Дарья является фаворитом предстоящей встречи. В букмекерской компании Olimpbet на ее победу можно поставить с коэффициентом 1.55, вероятность такого исхода — примерно 64%. Успех Боузковой доступен за 2.50 (36%).

Считаете, что чешка пройдет дальше? Ставка в 1000 рублей на ее триумф принесет 2500 рублей.

Правда, эксперты убеждены, что матч вовсе завершится «сухим» выигрышем Касаткиной со счетом 2:0 за 2.20.

На то, что Боузкова возьмет хотя бы партию, можно поставить за 1.62.

Если предполагаете, что Дарья вновь победит с запасом, возьмите Ф2(-3.5) по геймам за 1.95. Ф1(+3.5) доступна за 1.88.

Три партии в матче оценены в 2.40, два — в 1.50. Две предыдущие встречи между девушками были трехсетовыми.

Общий тотал геймов больше 20.5 предложено взять за 1.83, ТМ 20.5 — за 2.01.

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Прогноз и ставка на матч Мари Боузкова — Дарья Касаткина

Касаткина очень нестабильна на харде в этом сезоне: из 18 матчей она выиграла ровно половину. Впрочем, проигрывала Дарья в основном девушкам посильнее или более-менее равным по классу, как, например, Хаддад Майя или Барбора Крейчикова. На этом турнире она впервые с января выиграла два матча подряд на харде, одолев Мертенс и Блинкову, причем обеих в двух сетах.

Игра Касаткиной в Монреале предполагает ждать от нее выхода в четвертьфинал. Тем более Боузкова также по сезону не блещет стабильностью. Чешка ни на одном покрытии не дошла даже до 1/4, а в 1/8 была всего пару раз. Можно в каком-то смысле назвать для нее этот турнир прорывом, однако победа над Дэй и тяжелый успех во встрече с Гарсией об этом вряд ли говорят.

В личном противостоянии Касаткина впереди 2:0, причем оба раза она выиграла на харде. Думается, в этот раз результат не будет другим.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-2.5) за 1.74.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Дарья Касаткина
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